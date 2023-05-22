Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Республике Сербской выразили готовность платить за российский газ в рублях

Политика
В Республике Сербской выразили готовность платить за российский газ в рублях

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) может начать платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства в России Душко Перович.

Дипломат отметил, что республика ежегодно продлевает договор с компанией «Газпром» и платит за поставки топлива рыночную цену.

«Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются», — подчеркнул он.

Также Совет министров РС БиГ одобрил идею строительства газопровода для транспорта газа из России в республику. Он будет соединен с сербской газотранспортной системой, добавил Перович.

Он также сообщал, что вопрос газоснабжения будет затронут во время переговоров главы Республики Сербской Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным.
республика сербская расчеты в рублях российский газ
Военкоры ФАН