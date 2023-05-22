В Республике Сербской выразили готовность платить за российский газ в рублях

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) может начать платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства в России Душко Перович.
Дипломат отметил, что республика ежегодно продлевает договор с компанией «Газпром» и платит за поставки топлива рыночную цену.
«Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются», — подчеркнул он.
Также Совет министров РС БиГ одобрил идею строительства газопровода для транспорта газа из России в республику. Он будет соединен с сербской газотранспортной системой, добавил Перович.
Он также сообщал, что вопрос газоснабжения будет затронут во время переговоров главы Республики Сербской Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным.