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ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за сутки

Происшествия
ВСУ обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за сутки

Украинские военные обстреляли Волоконовский район Белгородской области 31 раз за прошедшие сутки, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ наносили удары из минометов и ствольной артиллерии. Под обстрел попал хутор Старый, а в селе Тишанка двумя украинскими снарядами был поврежден офис семейного врача. У постройки выбило окна и посекло кровлю.

Рядом с хутором Шаховка повреждения получила ЛЭП. Аварийные службы полностью восстановили электроснабжение в домах к 23:50 по московскому времени.

«Шебекинский городской округ был обстрелян 38 раз», — заявил Гладков в своем Telegram-канале.

Село Головчино в Белгородской области ранее было атаковано ВСУ. Гладков рассказал, что беспилотник сбросил бомбу на администрацию населенного пункта, что спровоцировало последующий пожар в здании, передает RT.
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