Следователи Мордовии выясняют причину гибели рабочего на производстве

Сотрудники СУ СК России по Мордовии расследуют обстоятельства несчастного случая на производстве.
На данный момент известно лишь то, что трагический инцидент произошел на одном из крупнейших промышленных предприятий Мордовии. Уточняется, что речь идет о ООО «МПК «Атяшевский», сообщают «Известия Мордовии».
В результате несчастного случая в одном из цехов предприятия на своем производственном месте погиб 50-летний рабочий. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства этого прискорбного происшествия.