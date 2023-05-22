Полицейские задержали в Московской области серийного дачного вора

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в полицию обратились жители, сообщив о краже из дачного домика, находящегося возле деревни Бельское. Тут Воры проникли в дом, взломав дверной замок и украли электропилу, лестницу и топор. По данному факту завели уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками местного уголовного розыска, быстро были определены подозреваемые, одного из которых сразу задержали, второй пока скрывается.