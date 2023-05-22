Пригожин: медаль за освобождение Артемовска лучше не выпускать, если она будет раздаваться всем подряд

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что если медаль за взятие Артемовска, которую намерен выпустить врио главы ДНР Денис Пушилин, будет раздаваться всем подряд, то такую награду лучше вообще не создавать.
По его словам, в любых медалях есть свои плюсы и минусы. Когда «музыканты» в рамках сирийского конфликта установили контроль над Пальмирой, то награды за взятие этого города получили все, начиная от секретарш на Фрунзенской, и заканчивая различными «друзьями» Минобороны РФ, включая артистов. Что касается бойцов ЧВК «Вагнер», то они медали не получили.
«И поэтому, если медаль за взятие Артемовска, которую Денис Владимирович выпустит, будет раздаваться всем подряд, то я считаю, что лучше такую медаль не делать», — заявил Пригожин, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Создатель «оркестра» добавил, что если эта награда будет выдаваться тем, кто принимал участие во взятии Артемовска, а также тем, кто содействовал этому, то в таком случае медаль можно выпустить.
Евгений Пригожин ранее опроверг сообщения о продвижении ЧВК «Вагнер» в сторону Хромово после взятия Артемовска. По его словам, с 25 мая «музыканты» покинут зону боевых действий.