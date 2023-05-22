Пригожин: медаль за освобождение Артемовска лучше не выпускать, если она будет раздаваться всем подряд

По его словам, в любых медалях есть свои плюсы и минусы. Когда «музыканты» в рамках сирийского конфликта установили контроль над Пальмирой, то награды за взятие этого города получили все, начиная от секретарш на Фрунзенской, и заканчивая различными «друзьями» Минобороны РФ, включая артистов. Что касается бойцов ЧВК «Вагнер», то они медали не получили.