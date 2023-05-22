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В Курской области пограничники отразили атаку двух дронов

Армия
В Курской области пограничники отразили атаку двух дронов

В Курской области российские пограничники отразили атаку двух дронов. Об этом, 22 мая, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Согласно данным, дроны летели в направлении Глушковского района. Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) посадили при помощи антидронового ружья. Второй — взорвался, врезавшись в сетку ограждения. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки. Под огнем противника оказались три направления: Донецкое (22 обстрела из артиллерии); Горловское (23 обстрела из артиллерии); Ясиноватское (четыре обстрела из артиллерии и ударного беспилотника).
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