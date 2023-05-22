В Курской области пограничники отразили атаку двух дронов

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки. Под огнем противника оказались три направления: Донецкое (22 обстрела из артиллерии); Горловское (23 обстрела из артиллерии); Ясиноватское (четыре обстрела из артиллерии и ударного беспилотника).