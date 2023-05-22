Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Как новые санкции против Польши обрушат ее экономику, обсудят в медиацентре «Патриот»

Пресс-центр
Как новые санкции против Польши обрушат ее экономику, обсудят в медиацентре «Патриот»

Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос чрезвычайных мер против экономики Польши, касающихся в том числе транзитного проезда грузового транспорта через Россию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро», — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.

Правда ли, что Польша существует лишь благодаря России? Должна ли Польша вернуть России вложенные в нее средства в размере 70 трлн рублей? Не пора снести в России все памятники полякам, включая комплекс в Катыни? Насколько зависима Польша от российского транзита? Нужно ли разорвать дипломатические отношения с Польшей и отобрать здания посольства?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

— президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич;

— руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков;

— экономист, политолог Александр Дудчак.

Эфир состоится 22 мая, в понедельник, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
анонс пресс-центра польша Николай Межевич стариков дудчак контрсанкции российские контрсанкции запрет транзита транзит груза через Россию
Военкоры ФАН