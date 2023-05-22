Как новые санкции против Польши обрушат ее экономику, обсудят в медиацентре «Патриот»

Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос чрезвычайных мер против экономики Польши, касающихся в том числе транзитного проезда грузового транспорта через Россию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро», — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Правда ли, что Польша существует лишь благодаря России? Должна ли Польша вернуть России вложенные в нее средства в размере 70 трлн рублей? Не пора снести в России все памятники полякам, включая комплекс в Катыни? Насколько зависима Польша от российского транзита? Нужно ли разорвать дипломатические отношения с Польшей и отобрать здания посольства?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич;
— руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков;
— экономист, политолог Александр Дудчак.
Эфир состоится 22 мая, в понедельник, в 16:00.
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