Как новые санкции против Польши обрушат ее экономику, обсудят в медиацентре «Патриот»

Правда ли, что Польша существует лишь благодаря России? Должна ли Польша вернуть России вложенные в нее средства в размере 70 трлн рублей? Не пора снести в России все памятники полякам, включая комплекс в Катыни? Насколько зависима Польша от российского транзита? Нужно ли разорвать дипломатические отношения с Польшей и отобрать здания посольства?