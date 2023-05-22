Стали известны подробности ночной атаки беспилотника на администрацию села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подробности инцидента, который произошел сегодня ночью.
Сегодня, 22 мая, ночью, село Головчино в Белгородской области было атаковано со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник сбросил бомбу на администрацию населенного пункта, что спровоцировало последующий пожар в здании.
Пострадавших удалось избежать, благодаря оперативной эвакуации сотрудников администрации. Также из-за взрыва была нарушена работа электроснабжения, восстановить подачу удалось за считанные часы.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники уже пытались атаковать Белгородскую область в конце марта. Тогда возле села Карабаново было сброшено два взрывных устройства. После чего, при посадке, один из беспилотников взорвался сам.