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Пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета авиакомпании США и заявила о дискриминации

Общество
Пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета авиакомпании США и заявила о дискриминации

Клиентка авиакомпании United Airlines пожаловалась на дискриминацию людей с крупными формами. Причиной стало то, что женщина застряла в проходе.

Как сообщает издание Daily Star, пассажирка по имени Оливия попыталась пройти мимо кресел в бизнес-классе, но застряла. В результате ей пришлось идти по проходу боком.

После такого рейса женщина заявила о дискриминации. Она уверена, что в нынешнее время необходимо расширить проходы. В комментариях к публикации некоторые пользователи согласились с ней. Другие подчеркнули, что клиентке авиакомпании нужно просто пересмотреть образ жизни.

Многие эксперты уверены, что перейти на новые правила быстро не получится. Психотерапевт Михаил Кумов призвал начинать с малого. Его слова приводит RT. Эксперт предложил отслеживать прогресс с помощью специальных приложений.
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