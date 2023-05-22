Пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета авиакомпании США и заявила о дискриминации

Клиентка авиакомпании United Airlines пожаловалась на дискриминацию людей с крупными формами. Причиной стало то, что женщина застряла в проходе.
Как сообщает издание Daily Star, пассажирка по имени Оливия попыталась пройти мимо кресел в бизнес-классе, но застряла. В результате ей пришлось идти по проходу боком.
После такого рейса женщина заявила о дискриминации. Она уверена, что в нынешнее время необходимо расширить проходы. В комментариях к публикации некоторые пользователи согласились с ней. Другие подчеркнули, что клиентке авиакомпании нужно просто пересмотреть образ жизни.
Многие эксперты уверены, что перейти на новые правила быстро не получится. Психотерапевт Михаил Кумов призвал начинать с малого. Его слова приводит RT. Эксперт предложил отслеживать прогресс с помощью специальных приложений.