Пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета авиакомпании США и заявила о дискриминации

После такого рейса женщина заявила о дискриминации. Она уверена, что в нынешнее время необходимо расширить проходы. В комментариях к публикации некоторые пользователи согласились с ней. Другие подчеркнули, что клиентке авиакомпании нужно просто пересмотреть образ жизни.