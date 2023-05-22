Штормовое предупреждение объявили в Курганской области из-за пожарной опасности

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Курганской области в связи с опасностью распространения лесных пожаров. Особый режим будет действовать в период с 23 по 26 мая, сообщили в региональном управлении ведомства.
В заявлении указано, что решение принято на основе прогноза местного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом специалисты призвали жителей соблюдать осторожность и выполнять необходимые меры безопасности.
«23-26 мая в северо-западных районах Курганской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории — высокая пожарная опасность», — уточнили в МЧС.
Ранее огонь охватил три жилых дома в Новосибирске. Здания находились на левом берегу реки Оби.