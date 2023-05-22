Социолог Максим Шугалей представит книгу о ЧВК «Вагнер» и Донбассе в медиацентре «Патриот»

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский политик, социолог, политический консультант Максим Шугалей представит в медиацентре «Патриот» свою новую книгу «Рассказы о войне».
«Эта книга — о людях. О тех, для кого истерзанная земля — родная и тех, для кого она стала вторым домом. Книга о людях сегодняшнего Донбасса: мирных жителях, бойцах ЧВК «Вагнер» и медиках. О сильных духом, невыдуманных героях ЛНР и ДНР. Откровенные истории собраны во время поездок в Луганск и Луганскую область с гуманитарными миссиями. С первых дней проведения специальной военной операции и по настоящий момент я регулярно нахожусь в зоне боевых действий. Книга основана на реальных событиях», — рассказал Максим шугалей в комментарии Федеральному агентству новостей.
Как долго жители Донбасса сражаются за свою землю? В чем особенность тактики бойцов ЧВК «Вагнер»? Какова мотивация боевиков ВСУ? Что говорят местные жители на освобожденных территориях о жизни под властью неонацистов? Какова сейчас ситуация с водой и продовольствием в Донецке?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит социолог Максим Шугалей.
Эфир состоится 22 мая, в понедельник, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79006216038.