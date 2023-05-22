Социолог Максим Шугалей представит книгу о ЧВК «Вагнер» и Донбассе в медиацентре «Патриот»

Как долго жители Донбасса сражаются за свою землю? В чем особенность тактики бойцов ЧВК «Вагнер»? Какова мотивация боевиков ВСУ? Что говорят местные жители на освобожденных территориях о жизни под властью неонацистов? Какова сейчас ситуация с водой и продовольствием в Донецке?