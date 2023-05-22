BAZA: Автомобиль Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Сообщается, что в центре Москвы автомобиль марки «Аурус» стал участником дорожно-транспортного происшествия. Исходя из предварительных данных, транспортное средство закреплено за патриархом Кириллом. Об этом пишет Baza.
Инцидент произошел в 6:30 по московскому времени на пересечении Больничного переулка и проспекта Мира. «Аурус» врезался в выезжавший из переулка автомобиль «Вольво». В результате произошедшего пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации. В настоящее время неизвестно, находился ли в салоне автомобиля глава РПЦ.
К слову, по данным других СМИ, эта иномарка ранее была закреплена за Кириллом.
Ранее сообщалось, что грузовик «Урал», перевозивший вахтовиков геологоразведочного предприятия в Хабаровском крае, из-за отказа тормозов съехал с дороги и опрокинулся в скалистый кювет. Один из пассажиров транспортного средства погиб на месте.