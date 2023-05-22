BAZA: Автомобиль Патриарха Кирилла попал в ДТП в центре Москвы

Инцидент произошел в 6:30 по московскому времени на пересечении Больничного переулка и проспекта Мира. «Аурус» врезался в выезжавший из переулка автомобиль «Вольво». В результате произошедшего пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации. В настоящее время неизвестно, находился ли в салоне автомобиля глава РПЦ.