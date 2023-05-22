В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

В другом цехе, расположенном на Ленинградской улице деревни Ям-Ижора, было изъято около 3,5 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, уже разлитой в стеклянные бутылки с этикетками известных производителей водки и подготовленной к реализации. Также было обнаружено большое количество федеральных специальных марок с признаками подделки.