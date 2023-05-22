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В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

Происшествия
В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

Сотрудники экономической полиции главка и ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя.

В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

В Федоровском городском поселении было обнаружено более 2 тысяч литров готовой к реализации алкогольной продукции, а также 600 литров спиртосодержащей жидкости. На месте происшествия были задержаны 5 иностранных граждан.

В другом цехе, расположенном на Ленинградской улице деревни Ям-Ижора, было изъято около 3,5 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, уже разлитой в стеклянные бутылки с этикетками известных производителей водки и подготовленной к реализации. Также было обнаружено большое количество федеральных специальных марок с признаками подделки.

Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, результаты которой будут использованы для возбуждения уголовных дел. В настоящее время полиция устанавливает организаторов незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта. Деталями операции с ФАН поделился начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Ранее СМИ сообщили, что житель Тюмени был задержан за торговлю контрафактными сигаретами. В его гараже было обнаружено более 25 тысяч пачек табачных изделий.
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