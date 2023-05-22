В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

Сотрудники экономической полиции главка и ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя.
В Федоровском городском поселении было обнаружено более 2 тысяч литров готовой к реализации алкогольной продукции, а также 600 литров спиртосодержащей жидкости. На месте происшествия были задержаны 5 иностранных граждан.
В другом цехе, расположенном на Ленинградской улице деревни Ям-Ижора, было изъято около 3,5 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, уже разлитой в стеклянные бутылки с этикетками известных производителей водки и подготовленной к реализации. Также было обнаружено большое количество федеральных специальных марок с признаками подделки.
Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, результаты которой будут использованы для возбуждения уголовных дел. В настоящее время полиция устанавливает организаторов незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта. Деталями операции с ФАН поделился начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Ранее СМИ сообщили, что житель Тюмени был задержан за торговлю контрафактными сигаретами. В его гараже было обнаружено более 25 тысяч пачек табачных изделий.