Эксперты рассказали о принципиальности наличия маркировок на корпусе бензиновых канистр

Покупка некачественной тары для бензина может обойтись «в копеечку». Существует несколько нюансов подбора подходящей канистры. Один из них – наличие знака качества. Об этом пишет 5-tv.ru.
Необходимо обращать особое внимание на маркировку тары. На ней должно присутствовать обозначение HDPE – это означает, что канистра сделана из качественного пластика и не взорвется при использовании. Другая маркировка – UN – гласит о соответствии емкости международным стандартам. Отечественный продукт, в свою очередь, должен иметь знак ГОСТа.
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