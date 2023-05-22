Эксперты рассказали о принципиальности наличия маркировок на корпусе бензиновых канистр

Необходимо обращать особое внимание на маркировку тары. На ней должно присутствовать обозначение HDPE – это означает, что канистра сделана из качественного пластика и не взорвется при использовании. Другая маркировка – UN – гласит о соответствии емкости международным стандартам. Отечественный продукт, в свою очередь, должен иметь знак ГОСТа.