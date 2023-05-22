В Сети оказались недовольны внешним видом и присутствием Зеленского в Японии

Пользователи в Сети раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского после его участия в саммите стран «Большой семерки» в Хиросиме (Япония).
С 19 по 21 мая Зеленский участвовать в заседаниях стран G7, посвященных конфликту России и Украины. Однако многие пользователи Twitter* осудили внешний вид украинского президента из-за того, что даже на таком серьезном мероприятии он выглядит, как будто находится на фронте, так как был одет в мешковатую форму и камуфляжные штаны.
Однако внешний вид стал не единственной причиной недовольства пользователей соцсетей. Многие также отметили, что приезд Зеленского является попыткой отмывания и вымогания денег у своих союзников.
Ранее сообщалось, что пользователи в Сети не согласились с Зеленским после его высказывания о том, что большая часть мирового сообщества поддерживает Украину и понимает ее. Комментаторы заявили, что понимает Киев только Запад.
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