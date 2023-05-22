В Сети оказались недовольны внешним видом и присутствием Зеленского в Японии

С 19 по 21 мая Зеленский участвовать в заседаниях стран G7, посвященных конфликту России и Украины. Однако многие пользователи Twitter* осудили внешний вид украинского президента из-за того, что даже на таком серьезном мероприятии он выглядит, как будто находится на фронте, так как был одет в мешковатую форму и камуфляжные штаны.