ЗАЭС экстренно переведена в режим работы от дизельных генераторов

Запорожская атомная электростанция была переведена на работу с помощью дизельных генераторов. Об этом пишет «Звезда».
Сегодня, 22 мая, Росатом сообщил о том, что Запорожская АЭС была вынужденно переведена на функционирование с помощью дизельных генераторов. На данный момент причины этого решения остаются неизвестны. Однако сообщается, что радиационный фон в районе АЭС остается стабильным.
Ранее сообщалось, что директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал конфликтующие стороны предотвратить ядерную катастрофу, которая станет неминуемой в случае продолжения обстрелов и нападений на территории Запорожской АЭС.