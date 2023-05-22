ЗАЭС экстренно переведена в режим работы от дизельных генераторов

Сегодня, 22 мая, Росатом сообщил о том, что Запорожская АЭС была вынужденно переведена на функционирование с помощью дизельных генераторов. На данный момент причины этого решения остаются неизвестны. Однако сообщается, что радиационный фон в районе АЭС остается стабильным.