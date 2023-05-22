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ЗАЭС экстренно переведена в режим работы от дизельных генераторов

Происшествия
ЗАЭС экстренно переведена в режим работы от дизельных генераторов

Запорожская атомная электростанция была переведена на работу с помощью дизельных генераторов. Об этом пишет «Звезда».

Сегодня, 22 мая, Росатом сообщил о том, что Запорожская АЭС была вынужденно переведена на функционирование с помощью дизельных генераторов. На данный момент причины этого решения остаются неизвестны. Однако сообщается, что радиационный фон в районе АЭС остается стабильным.

Ранее сообщалось, что директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал конфликтующие стороны предотвратить ядерную катастрофу, которая станет неминуемой в случае продолжения обстрелов и нападений на территории Запорожской АЭС.
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