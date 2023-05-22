Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Подполковник Марочко: ВСУ расстреляли десятерых мобилизованных за дезертирство

Политика
Подполковник Марочко: ВСУ расстреляли десятерых мобилизованных за дезертирство

Подразделение ВСУ расстреляло десятерых своих сослуживцев за дезертирство и уход с позиций под Артемовском. Об этом в беседе с «ТАСС» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Согласно его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Часов Яр. Именно там был зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений Вооруженных сил Украины за самовольное покидание позиций. Все военнослужащие, расстрелянные за дезертирство, были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад, отметил Марочко.

Ранее СМИ сообщили, что участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ чеченский сепаратист Хусейн Джамбетов расстрелял украинских военнослужащих. Он совершил этот поступок потому, что спецгруппа хвасталась убийством чеченцев.
россия спецоперация россии на украине специальная военная операция на Украине украинская политика спецоперация на Украине марочко андрей марочко подполковник марочко
Военкоры ФАН