Подполковник Марочко: ВСУ расстреляли десятерых мобилизованных за дезертирство

Согласно его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Часов Яр. Именно там был зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений Вооруженных сил Украины за самовольное покидание позиций. Все военнослужащие, расстрелянные за дезертирство, были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад, отметил Марочко.