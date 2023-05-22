Подполковник Марочко: ВСУ расстреляли десятерых мобилизованных за дезертирство

Подразделение ВСУ расстреляло десятерых своих сослуживцев за дезертирство и уход с позиций под Артемовском. Об этом в беседе с «ТАСС» сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Согласно его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Часов Яр. Именно там был зафиксирован случай расстрела отделения одного из подразделений Вооруженных сил Украины за самовольное покидание позиций. Все военнослужащие, расстрелянные за дезертирство, были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад, отметил Марочко.
Ранее СМИ сообщили, что участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ чеченский сепаратист Хусейн Джамбетов расстрелял украинских военнослужащих. Он совершил этот поступок потому, что спецгруппа хвасталась убийством чеченцев.