Бананы могут признать социально значимым продуктом в России

Бананы из Латинской Америки с прошлой весны подорожали приблизительно на 15 рублей – тем не менее, этот фрукт остается более популярным среди россиян, чем яблоки. Среднестатистическое потребление бананов на российскую семью в годовом исчислении составляет десять килограммов.