Бананы могут признать социально значимым продуктом в России

Комиссия Правительства Российской Федерации по экономическому развитию поручила Министерству экономического развития рассмотреть инициативу о признании бананов социально значимым продуктом. Об этом пишет 5-tv.ru.
Министерство предложило низвести таможенные пошлины для этого продукта. Считается, что такая мера позволит удержать рост цен в условиях неурожая у поставщиков и проблем с логистикой.
Бананы из Латинской Америки с прошлой весны подорожали приблизительно на 15 рублей – тем не менее, этот фрукт остается более популярным среди россиян, чем яблоки. Среднестатистическое потребление бананов на российскую семью в годовом исчислении составляет десять килограммов.
Ранее врач-терапевт Григорий Мальцев рассказал о полезной при лечении сердечных заболеваний диете. Эксперт посоветовал организовать питание по так называемому «столу №10».