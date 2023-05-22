«Самое дорогое шоу»: В Крыму высказались о гастролях Зеленского

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского актером самого дорогого шоу в истории.
В середине мая Зеленский посетил Италию и Германию, где провел дипломатические переговоры, направленные на увеличение военной помощи Украине. Позднее, 19-21 мая, украинский лидер посетил Японию для участия в расширенном саммите стран G7, где ключевой темой был конфликт России и Украины. В связи с этим Константинов заявил, что эти визиты являются не более, чем «самым дорогим шоу в истории», за которое Зеленский получает огромные гонорары, информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил саммит «Большой семерки» и сравнил бомбежку Хиросимы в 20 веке с разрушением Артемовска. Он также заявил, что конфликт Москвы и Киева является ужасной трагедией.