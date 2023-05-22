В Хабаровском крае при опрокидывании автомобиля «Урал» с вахтовиками погиб один человек

Автомобиль перевозил вахтовиков геологоразведочного предприятия, на момент происшествия в нем находилось пять человек и водитель. У автомобиля произошел отказ тормозов, после чего он съехал с дороги и опрокинулся в скалистом кювете, где повис на ветках деревьев. Один из пассажиров, находившийся в кунге грузовика, погиб на месте происшествия.