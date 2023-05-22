В Хабаровском крае при опрокидывании автомобиля «Урал» с вахтовиками погиб один человек

Прокуратура Хабаровского края контролирует ход расследования уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 21 мая с автомобилем «Урал». Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль перевозил вахтовиков геологоразведочного предприятия, на момент происшествия в нем находилось пять человек и водитель. У автомобиля произошел отказ тормозов, после чего он съехал с дороги и опрокинулся в скалистом кювете, где повис на ветках деревьев. Один из пассажиров, находившийся в кунге грузовика, погиб на месте происшествия.
Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 3 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и находится под контролем прокуратуры Хабаровского края.
Ранее СМИ сообщали, что в Дагестане пьяный мужчина сел за руль автобуса и протаранил легковушку. В результате происшествия погиб один человек.