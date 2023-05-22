Суд изберет меру пресечения убившей ножом сожителя женщине в Москве

Прокуратура Москвы сообщила о смерти 32-летнего мужчины в квартире жилого дома на Шоссейной улице из-за получения не менее одного удара ножом в область брюшной полости. Смертельные увечья ему нанесла пьяная сожительница во время ссоры.
Вину 25-летняя задержанная признала, ее деяния квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Люблинская межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела. Суд с участием прокурора в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании в отношении девушки меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса в Марий Эл пострадали два человека. Инцидент произошел на пятом километре автодороги «Подъезд к с. Кокшайск».