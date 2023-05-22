Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал заявление советника президента США Джейка Салливана о том, что Крым не является российской территорией, а значит, вооруженные силы Украины могут атаковать его с помощью авиации.
Подобные заявления представителя Белого дома буквально демонстрируют то, что Вашингтон намерен развязать ядерную войну с Россией. Это является закономерным следствием любых атак по российским территориям, однако Салливан, неспособный делать простейшие политические вычисления, об этом не подумал, приводят слова Мурадова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал подобные намерения и разрешения США для Украины «животным страхом» перед российской армией. Это аргументировано тем, что Вашингтон видит успехи российской стороны и боится своего поражения.