Депутат Госдумы Шермет: ВСУ продолжат атаковать Артемовск

Политик отметил, что взятие Артемовска было выдающимся событием и серьезным ударом по имиджу украинского режима. Он также предположил, что Киев будет пытаться осуществить реванш, но это может привести к еще большим потерям для украинской армии. Шеремет подчеркнул, что Артемовск еще не сломленный хребет фашизма, однако российские войска нанесли ему серьезный удар и сделали его уязвимым.