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Депутат Госдумы Шермет: ВСУ продолжат атаковать Артемовск

Политика
Депутат Госдумы Шермет: ВСУ продолжат атаковать Артемовск

Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что украинские власти будут пытаться вернуть контроль над Артемовском. Об этом сообщает издание URA.RU.

Политик отметил, что взятие Артемовска было выдающимся событием и серьезным ударом по имиджу украинского режима. Он также предположил, что Киев будет пытаться осуществить реванш, но это может привести к еще большим потерям для украинской армии. Шеремет подчеркнул, что Артемовск еще не сломленный хребет фашизма, однако российские войска нанесли ему серьезный удар и сделали его уязвимым.

Парламентарий также отметил, что у Зеленского нет возможности для мирных переговоров и он может только продолжать уничтожать деморализованных украинских солдат.

Ранее полковник запаса Роман Насонов назвал потери ВСУ в Артемовске. Он считает, что число погибших может доходить до сорока тысяч.
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