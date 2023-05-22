День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая

Сегодня, 22 мая, христиане отмечают День Николая Чудотворца. Специально к этой дате издание «Курьер.Среда» подготовило список вещей, которые необходимо сделать каждому верующему, а также список запрещенных действий.
В этот день, 22 мая, христиане могут прочитать молитву Николаю Чудотворцу и обратиться к нему за помощью. Важно также совершить хотя бы одно доброе дело, особенно если кто-то нуждается в помощи.
Народная мудрость гласит, что умывание утренней росой может положительно сказаться на здоровье и красоте человека. Также в этот день прихожане Русской православной церкви приглашали гостей домой, чтобы провести семейный праздник и трапезу. Николай Вешний считается хорошим временем, чтобы накормить животных и детей.
22 мая также считается благоприятной датой для работы на огороде. Однако не следует заниматься работой с острыми предметами, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Также не рекомендуется купаться в водоемах, так как существует поверье о том, что в этот день просыпаются русалки. Важно помнить, что нельзя отказывать нуждающимся в помощи и убивать пауков, иначе в доме может начаться скандал.
Запрещено давать детям сладости, полученные от незнакомцев, так как это может сделать ребенка капризным. Также не следует занавешивать окна, чтобы не прогнать удачу и благополучие из дома. В этот день не стоит испытывать негативные эмоции, ссориться или спорить с окружающими. Также следует избегать сквернословия.
Ранее СМИ рассказывали о молитвах, которые необходимо читать в день памяти Матроны Московской. 2 мая у нее можно просить защиты, здоровья и помощи в житейских делах.