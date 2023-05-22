День Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая

22 мая также считается благоприятной датой для работы на огороде. Однако не следует заниматься работой с острыми предметами, чтобы избежать травм и несчастных случаев. Также не рекомендуется купаться в водоемах, так как существует поверье о том, что в этот день просыпаются русалки. Важно помнить, что нельзя отказывать нуждающимся в помощи и убивать пауков, иначе в доме может начаться скандал.