Представитель Республики Сербской в РФ Перович: Путин и Додик могут обсудить строительство газопровода

Перович считает, что во время встречи лидеры установят приемлемую как для дружественных государств цену на газ. Политик заявил, что Путин и Додик обсудят ряд экономических инициатив, в том числе и строительство трубопровода, планы по которому были разработаны еще десять лет назад, – пишет информационное агентство «РИА Новости».