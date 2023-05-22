Представитель Республики Сербской в РФ Перович: Путин и Додик могут обсудить строительство газопровода

Глава представительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины в России Душко Перович сообщил, что президент государства Милорад Додик может обсудить проект строительства газопровода и стоимость топлива с президентом РФ Владимиром Путиным.
Перович считает, что во время встречи лидеры установят приемлемую как для дружественных государств цену на газ. Политик заявил, что Путин и Додик обсудят ряд экономических инициатив, в том числе и строительство трубопровода, планы по которому были разработаны еще десять лет назад, – пишет информационное агентство «РИА Новости».
Ранее сообщалось о готовности России рассмотреть возможность перехода на взаимные расчеты с Вьетнамом в национальных валютах. Также Москва вытупает за проработку внедрения возможности снятия наличных на вьетнамской территории с помощью банковских карт системы «Мир».