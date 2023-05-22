Президент Бразилии Лула да Силва защитил нападающего клуба «Реал Мадрид» от расистских нападок

Президент Бразилии Лула да Силва встал на защиту бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который выступает за испанский клуб «Реал Мадрид», подвергшегося расистским нападкам со стороны болельщиков на матче против «Валенсии».
Международная федерация футбола должна обратить внимание на подобное вопиющее безобразие, которое происходит по отношению к молодому и талантливому игроку, добившемуся успеху и являющемуся одним из самых амбициозных футболистов нашего времени. Подобные инциденты недопустимы в современном обществе и должны пресекаться руководством всех футбольных чемпионатов мира, заявил Силва на пресс-конференции в Хиросиме после саммита стран G7.
Ранее сообщалось, что Силва заявил о необходимости создания нового регулирующего конфликты института, который смог бы предотвращать международные распри и не допускать того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. По словам президента Бразилии, с этим должен был разобраться Совет безопасности ООН еще очень давно, однако он этого не сделал.