Президент Бразилии Лула да Силва защитил нападающего клуба «Реал Мадрид» от расистских нападок

Ранее сообщалось, что Силва заявил о необходимости создания нового регулирующего конфликты института, который смог бы предотвращать международные распри и не допускать того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. По словам президента Бразилии, с этим должен был разобраться Совет безопасности ООН еще очень давно, однако он этого не сделал.