РИА Новости: ООН и Турция оказывают содействие в переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Осведомленный о переговорном процессе неназванный источник рассказал информационному агентству «РИА Новости», что в настоящее время идет проработка вариантов присоединения Россельхозбанка к системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT.
Источник отметил, что обсуждаются сразу несколько подходов к переподключению РСХБ. Подчеркивается, что усилия в этой связи прикладывают как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, так и представители официальной Анкары. Рассматривается возможность посредничества в данном процессе турецкого банка.
Ранее иракские власти запретили осуществление транзакций в долларах США на территории страны. Администрация уличила Вашингтон в использовании собственной валюты в качестве оружия. Отмечено, что использование доллара запрещено как в частных, так и в торговых сделках.