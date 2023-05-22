РИА Новости: ООН и Турция оказывают содействие в переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Источник отметил, что обсуждаются сразу несколько подходов к переподключению РСХБ. Подчеркивается, что усилия в этой связи прикладывают как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, так и представители официальной Анкары. Рассматривается возможность посредничества в данном процессе турецкого банка.