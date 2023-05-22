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РИА Новости: ООН и Турция оказывают содействие в переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Общество
РИА Новости: ООН и Турция оказывают содействие в переподключении Россельхозбанка к SWIFT

Осведомленный о переговорном процессе неназванный источник рассказал информационному агентству «РИА Новости», что в настоящее время идет проработка вариантов присоединения Россельхозбанка к системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Источник отметил, что обсуждаются сразу несколько подходов к переподключению РСХБ. Подчеркивается, что усилия в этой связи прикладывают как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, так и представители официальной Анкары. Рассматривается возможность посредничества в данном процессе турецкого банка.

Ранее иракские власти запретили осуществление транзакций в долларах США на территории страны. Администрация уличила Вашингтон в использовании собственной валюты в качестве оружия. Отмечено, что использование доллара запрещено как в частных, так и в торговых сделках.
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