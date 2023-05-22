«Нам всем нужно больше радости»: Эксперты рассказали о пользе секса и воздержании

Сексолог Джорджия Грейс рассказала о том, чем полезно воздержание и как оно помогает лучше понять самого себя.
Некоторые люди могут быть не уверены в своей сексуальной жизни и в своих партнерах, поэтому принимают решение о воздержании. В таком случае отказ от секса помогает человеку лучше понять себя и то, чего он хочет от отношений, свиданий и интимной близости с тем или иным человеком.
Однако подобные решения принимают не все. Есть люди, для которых секс является приоритетом в отношениях и в личной жизни, и без него они не могут быть счастливы, приводит слова Грейс Fashion Journal.
Она добавила, что секс является отличным средством для снятия стресса и объединения людей, потому что «нам всем нужно больше радости в жизни».
Ранее сообщалось, что сексолог Луна Мататас призвала людей в отношениях задавать своим партнерам вопросы и о том, что их возбуждает, чтобы стать ближе и усилить связь.