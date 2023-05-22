«Нам всем нужно больше радости»: Эксперты рассказали о пользе секса и воздержании

Некоторые люди могут быть не уверены в своей сексуальной жизни и в своих партнерах, поэтому принимают решение о воздержании. В таком случае отказ от секса помогает человеку лучше понять себя и то, чего он хочет от отношений, свиданий и интимной близости с тем или иным человеком.