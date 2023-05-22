Эксперт Алексей Кокорин спрогнозировал самый жаркий год для человечества

Кокорин отметил, что большое влияние на температурные показатели оказывает длительность колебания Эль-Ниньо. Эксперт также подчеркнул, что до указанного срока может произойти мощное извержение вулкана, выброс пепла из которого приведет к антипарниковому эффекту и снижению глобальной температуры. Показатели зависят и от смены фаз океанских течений – этот процесс начнется во второй половине 2023 года.