Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Алексей Кокорин спрогнозировал самый жаркий год для человечества

Общество
Эксперт Алексей Кокорин спрогнозировал самый жаркий год для человечества

Климатолог Алексей Кокорин предупредил, что уровень глобальных температур может достигнуть своего рекордного показателя в 2025-2026 годах. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Кокорин отметил, что большое влияние на температурные показатели оказывает длительность колебания Эль-Ниньо. Эксперт также подчеркнул, что до указанного срока может произойти мощное извержение вулкана, выброс пепла из которого приведет к антипарниковому эффекту и снижению глобальной температуры. Показатели зависят и от смены фаз океанских течений – этот процесс начнется во второй половине 2023 года.

Ранее сообщалось, что энергетики завершили работы по восстановлению подачи электричества в Симферополе и Симферопольском районе. Город «запитали» в полном объеме 22 мая в 3:03.
температура температура воздуха температурные рекорды климат Погода
Военкоры ФАН