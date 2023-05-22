Таролог Абравитова предсказала печальную судьбу Зеленского в «проклятую дату»

За последние несколько лет в этот день происходили трагические события, связанные с Украиной - в 2022 году был потерян Мариуполь, а в 2023 году - Артемовск. В 2019 году Зеленский стал президентом тоже 20 мая. Эксперт считает, что в 2024 году карьера Зеленского может подойти к концу. Она отметила, что после того, как Зеленский перестанет быть президентом, его личность станет слишком неудобной. Он будет фигурой, которая знает слишком много и не всегда поддается контролю из-за своей наркотической зависимости.