Эксперт по тарологии Марианна Абравитова считает, что 20 мая 2024 года может стать критическим днем для карьеры и даже жизни президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает 5-tv.ru.
За последние несколько лет в этот день происходили трагические события, связанные с Украиной - в 2022 году был потерян Мариуполь, а в 2023 году - Артемовск. В 2019 году Зеленский стал президентом тоже 20 мая. Эксперт считает, что в 2024 году карьера Зеленского может подойти к концу. Она отметила, что после того, как Зеленский перестанет быть президентом, его личность станет слишком неудобной. Он будет фигурой, которая знает слишком много и не всегда поддается контролю из-за своей наркотической зависимости.
По мнению эксперта, Владимир Зеленский будет тревожащим элементом, который может выдать лишнюю информацию или сделать что-то неподходящее. Из-за этого очень высока угроза того, что в мае 2024 года, возможно, в его кармическую дату, его хозяева могут решиться на устранение политика.
Ранее Абравитова рассказывала о возможностях карт Таро. Он отметила, что эти карты изначально были жреческим инструментом.