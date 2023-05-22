Отечественные компании займут более половины российского рынка кибербезопасности по итогам 2023 года

Директор по развитию клиентских решений Beeline cloud Андрей Краснов заявил, что российские компании по итогам года займут более половины рынка кибербезопасности в РФ. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Краснов отметил, что на протяжении около 15 лет российское государство стимулировало разработку предложений по информационной безопасности. Эксперт считает, что отечественные продукты могут импортозаместить до 90% категорий. Если в 2022 году доля российских решений в ИБ составляла до 35%, то в текущем она превысит показатель в 50%.
Тем не менее, специалист указал на более скромные успехи отечественных компаний в сфере системного и прикладного ПО. По его словам, эту отрасль начали стимулировать только около двух лет назад.
Ранее сообщалось, что парламентарий Андрей Кутепов предложил снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей. Одновременно он указал на необходимость увеличить срок ремонта по страховке до 45 дней.