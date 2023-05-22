Отечественные компании займут более половины российского рынка кибербезопасности по итогам 2023 года

Краснов отметил, что на протяжении около 15 лет российское государство стимулировало разработку предложений по информационной безопасности. Эксперт считает, что отечественные продукты могут импортозаместить до 90% категорий. Если в 2022 году доля российских решений в ИБ составляла до 35%, то в текущем она превысит показатель в 50%.