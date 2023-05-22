Врач Мальцев рассказал о правильной диете при лечении сердечных заболеваний

Врач-терапевт Григорий Мальцев поясняет, что такая диета исключает продукты, которые могут раздражать сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения и почки. Об этом сообщает издание «Царьград».
Речь идет о так называемой диете №10, которая также известна как «стол №10». Она часто назначается при пороках сердца, кардиосклерозе, гипертонической болезни, но только если признаки недостаточности кровообращения не являются острой проблемой.
Цель - улучшить кровообращение. Она также направлена на снижение калорийности путем ограничения жиров и углеводов. В идеале, все блюда должны готовиться без добавления соли. Еще одной особенностью диеты является приготовление пищи на пару, в отварном или запеченном виде.
Ранее СМИ сообщили, что чрезмерное потребление фастфуда может увеличить риск деменции. Дело в том, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, подвергают организм дополнительному стрессу.