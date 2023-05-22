Энергетики полностью восстановили подачу электричества в Симферополе

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» сообщило, что энергетики закончили работу по восстановлению подачи электроснабжения в домохозяйства Симферополя и района. Об этом пишет Telegram-канал «Крымэнергоинформ».
Сообщается, что ремонт завершился в 03:03. Напомним, что абоненты в Симферополе и Симферопольском районе были обесточены в результате технологического нарушения на линии 110 кВ в 22:49 21 мая.
Ранее сообщалось об обнаружении второго очага африканской чумы свиней в Приморском крае. По распоряжению региональных властей на территории свиноводческого комплекса «Ленинский-1» в Михайловском районе введен карантин. Вирус был выявлен у животных в селе Первомайское.