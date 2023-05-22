Диетолог Мансурова рассказала, кому стоит отказаться от помидоров

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала чем могут быть вредны помидоры и каким категориям граждан стоит исключить этот продукт из своего рациона. Советами специалиста поделилось издание aif.ru.
Этот овощ не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями суставов, такими как артроз и артрит, поскольку он содержит солонин и щавелевую кислоту. Эти вещества могут негативно сказаться на состоянии костей и суставов.
Если человек употребляет солонин в больших количествах, это может привести к различным негативным последствиям, таким как воспалительные реакции, аллергические приступы, проблемы с ЖКТ и токсическое отравление.
Щавелевая кислота, содержащаяся в томатах, не вызывает воспаления, но может разрушать хрящевую ткань, ухудшать всасывание полезных жиров, способствующих восстановлению эластичности суставов, и вызывать выделение синовиальной жидкости. Кроме того, людям, страдающим проблемами суставов, стоит избегать употребления репчатого лука, свеклы, картофеля, ревеня и шпината. Также следует ограничить чай и кофе.
Ранее терапевт Светлана Никитина перечислила овощи, которые способны помочь в профилактике рака. В списке оказались помидоры, брокколи, фасоль и т.д.