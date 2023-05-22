Совет министров Боснии и Герцеговины готов к переговорам по строительству трубопровода для поставок газа из РФ

Глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович сообщил о согласии Совета министров Боснии и Герцеговины начать переговоры по строительству газопровода для поставок российского газа. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
Переговоры еще в 2012 году проводились на уровне межправительственной комиссии между странами. В настоящее время Кабмин готов начать обсуждение с Сербией о «подсоединении» к трубопроводной системе на ее территории.
Перович заявил, что вопрос будет рассмотрен далее на государственном президиуме, два члена которого заранее отказались поддержать инициативу, однако проект может быть вынесен на голосование в парламент, где возможно получит одобрение. Политик добавил, что с технической точки зрения подготовительный этап для переговоров уже пройден, поскольку проработка этого вопроса идет уже десять лет.
Ранее Международный уголовный суд отреагировал на решение Москвы объявить в розыск его прокурора и судей, которые выдали ордер на арест лидера России Владимира Путина. МУС расценил такое решение как «безосновательное и неприемлемое».