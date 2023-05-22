Совет министров Боснии и Герцеговины готов к переговорам по строительству трубопровода для поставок газа из РФ

Перович заявил, что вопрос будет рассмотрен далее на государственном президиуме, два члена которого заранее отказались поддержать инициативу, однако проект может быть вынесен на голосование в парламент, где возможно получит одобрение. Политик добавил, что с технической точки зрения подготовительный этап для переговоров уже пройден, поскольку проработка этого вопроса идет уже десять лет.