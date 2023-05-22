МИД Китая обвинил Японию в нападках на Пекин на саммите G7

Министерство иностранных дел Китая вызвало японского посла Хидэо Таруми, чтобы высказать решительный протест действиям Японии на саммите стран G7, который завершился накануне.
В текущем году заседание «Большой семерки» проходило в Хиросиме (Япония). На нем представители Токио позволяли себе неоднократно нападать на Китай и делать неправдоподобные заявления.
Соответствующие заявления были изложены на самих заседаниях в течение трех дней, а также в совместном заявлении стран-участников, говорится в официальном сообщении МИД Китая.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе которых представители стран обсудили сотрудничество для совместной организации саммита G7 в Хиросиме.