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МИД Китая обвинил Японию в нападках на Пекин на саммите G7

Политика
МИД Китая обвинил Японию в нападках на Пекин на саммите G7

Министерство иностранных дел Китая вызвало японского посла Хидэо Таруми, чтобы высказать решительный протест действиям Японии на саммите стран G7, который завершился накануне.

В текущем году заседание «Большой семерки» проходило в Хиросиме (Япония). На нем представители Токио позволяли себе неоднократно нападать на Китай и делать неправдоподобные заявления.

Соответствующие заявления были изложены на самих заседаниях в течение трех дней, а также в совместном заявлении стран-участников, говорится в официальном сообщении МИД Китая.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе которых представители стран обсудили сотрудничество для совместной организации саммита G7 в Хиросиме.
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