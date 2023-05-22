Терапевт Ромасов рассказал об опасности интервального голодания

Врач отметил, что негативные эффекты интервального голодания могут включать быструю утомляемость, бессонницу, тошноту и головную боль. Некоторые люди могут испытывать эти эффекты только в адаптивном периоде, когда организм привыкает к новому режиму питания, но у других они могут стать постоянными.