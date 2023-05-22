Терапевт Ромасов рассказал об опасности интервального голодания

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал что такое интервальное голодание и в чем его состоит его опасность. Советами эксперта поделилось издание «Известия».
По мнению специалиста, основная идея интервального голодания заключается в том, чтобы человек следовал определенному плану питания в течение суток. Важно строго ограничивать время приема пищи и время голодания. Данная диета направлена на контроль режима употребления пищи, регулирует количество приемов еды, а также ее калорийность и состав.
Врач отметил, что негативные эффекты интервального голодания могут включать быструю утомляемость, бессонницу, тошноту и головную боль. Некоторые люди могут испытывать эти эффекты только в адаптивном периоде, когда организм привыкает к новому режиму питания, но у других они могут стать постоянными.
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