Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Терапевт Ромасов рассказал об опасности интервального голодания

Общество
Терапевт Ромасов рассказал об опасности интервального голодания

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал что такое интервальное голодание и в чем его состоит его опасность. Советами эксперта поделилось издание «Известия».

По мнению специалиста, основная идея интервального голодания заключается в том, чтобы человек следовал определенному плану питания в течение суток. Важно строго ограничивать время приема пищи и время голодания. Данная диета направлена на контроль режима употребления пищи, регулирует количество приемов еды, а также ее калорийность и состав.

Врач отметил, что негативные эффекты интервального голодания могут включать быструю утомляемость, бессонницу, тошноту и головную боль. Некоторые люди могут испытывать эти эффекты только в адаптивном периоде, когда организм привыкает к новому режиму питания, но у других они могут стать постоянными.

Ранее ученые поделились советами для сброса лишнего веса. Прежде всего необходимо высыпаться, поскольку восстановившийся организм требует меньше калорий.
диетология диетолог диеты диета диетологи совет диетолога
Военкоры ФАН