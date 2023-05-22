«Крутили пальцем у виска»: Языковед Анна Кузина рассказала об отношении россиян к китайскому языку

По словам Кузиной, раньше, в начале 2000-ых, мало кто стремился изучать этот язык и все «крутили пальцем у виска», когда узнавали, что кто-то этим занимается. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась после того, как люди начали больше путешествовать и поняли, что в мире много языков и народов, которые стоит изучить, приводит слова Кузиной «Мослента».