Международный уголовный суд ответил на розыск его судей и прокурора со стороны России

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отреагировал на решение России объявить в розыск прокурора и судей МУС, которые выдавали ордер на арест российского президента Путина. Об этом сообщает издание BBC.
МУС назвал это решение безосновательным и неприемлемым, а также выразил глубокую обеспокоенность шагами российских ведомств и заявил, что подобные действия не испугают суд. В ведомстве подчеркнули, что будут продолжать «неуклонно выполнять свой мандат на привлечение к ответственности за самые тяжкие преступления, которые вызывают обеспокоенность у всего международного сообщества».
Ранее СМИ сообщили, что МВД и Следственный комитет России объявили прокурора Карима Ахмад Хана и судей МУС в розыск, обвинив их в преследовании «заведомо невиновных».