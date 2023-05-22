Международный уголовный суд ответил на розыск его судей и прокурора со стороны России

МУС назвал это решение безосновательным и неприемлемым, а также выразил глубокую обеспокоенность шагами российских ведомств и заявил, что подобные действия не испугают суд. В ведомстве подчеркнули, что будут продолжать «неуклонно выполнять свой мандат на привлечение к ответственности за самые тяжкие преступления, которые вызывают обеспокоенность у всего международного сообщества».