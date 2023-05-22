В России задумались о снижении стоимости ОСАГО

Кутепов считает, что страховка должна быть дешевле для автомобилей с уровнем локализации минимум в 600 баллов. Он обратил внимание на статистику МВД, согласно которой в 2022 году зафиксировано 1,8 млн нарушений, связанных с отсутствием страховок. При этом произошел значительный рост тарифов. Сенатор отмечает, что рост тарифов сильно затянулся, и это делает невыгодным страхование отечественных автомобилей. Кутепов связывает свое предложение об увеличении срока ремонта по ОСАГО с проблемами отсутствия запчастей и разрывом логистических цепочек.