Второй очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморье

Второй очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморском крае. Об этом сообщает издание «PRIMPRESS».
В связи с этим на свиноводческом комплексе «Ленинский-1» в Михайловском районе введен карантин по распоряжению главы региона. Согласно данным краевой государственной ветеринарной инспекции, вирус был обнаружен в пробах, взятых у свиней на территории комплекса в селе Первомайское.
Руководитель инспекции Станислав Крушинский отметил, что ситуация была прогнозируемой и к ней были готовы. На территории свинокомплексов «Ленинский-1» и «Ленинский-2» были проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия, в том числе выставлены дезбарьеры. Также сообщается, что в зону угрозы попало село Галенки Октябрьского муниципального округа, находящееся в 10 километрах от очага АЧС.
Ранее российские диетологи сообщили, что свинина является наиболее вредным видом мяса. Дело в том, что в ней содержится много жиров и калорий.