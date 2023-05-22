Второй очаг африканской чумы свиней выявлен в Приморье

Руководитель инспекции Станислав Крушинский отметил, что ситуация была прогнозируемой и к ней были готовы. На территории свинокомплексов «Ленинский-1» и «Ленинский-2» были проведены все необходимые противоэпизоотические мероприятия, в том числе выставлены дезбарьеры. Также сообщается, что в зону угрозы попало село Галенки Октябрьского муниципального округа, находящееся в 10 километрах от очага АЧС.