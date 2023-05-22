На данный момент все действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к началу Третьей мировой войны, а это является недопустимым сценарием как для западных союзников Киева, так и для России. Поэтому не исключено, что, когда ситуация ухудшится еще сильнее, союзники Зеленского просто решат отстранить его от должности и заморозить конфликт, написал режиссер.