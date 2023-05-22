Украинский режиссер Игорь Лопатенок рассказал о возможном сценарии развития конфликта России и Украины.
На данный момент все действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к началу Третьей мировой войны, а это является недопустимым сценарием как для западных союзников Киева, так и для России. Поэтому не исключено, что, когда ситуация ухудшится еще сильнее, союзники Зеленского просто решат отстранить его от должности и заморозить конфликт, написал режиссер.
Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко почти год назад заявил о намерении США избавиться от Зеленского. Как он говорил тогда, Вашингтон понимает, что украинский лидер усугубляет ситуацию, поэтому необходимо прекратить его деятельность, чтобы не допустить эскалации конфликта. Отметим, Журавко погиб в сентябре 2022 года из-за удара ВСУ по Херсону.