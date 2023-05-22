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Режиссер Игорь Лопатенок объяснил, почему Запад хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского

Политика
Режиссер Игорь Лопатенок объяснил, почему Запад хочет избавиться от президента Украины Владимира Зеленского

Украинский режиссер Игорь Лопатенок рассказал о возможном сценарии развития конфликта России и Украины.

На данный момент все действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к началу Третьей мировой войны, а это является недопустимым сценарием как для западных союзников Киева, так и для России. Поэтому не исключено, что, когда ситуация ухудшится еще сильнее, союзники Зеленского просто решат отстранить его от должности и заморозить конфликт, написал режиссер.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко почти год назад заявил о намерении США избавиться от Зеленского. Как он говорил тогда, Вашингтон понимает, что украинский лидер усугубляет ситуацию, поэтому необходимо прекратить его деятельность, чтобы не допустить эскалации конфликта. Отметим, Журавко погиб в сентябре 2022 года из-за удара ВСУ по Херсону.
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