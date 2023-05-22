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В Приморье задержали банду ушлых контрабандистов

Происшествия
В Приморье задержали банду ушлых контрабандистов

Прокуратура Приморского края сообщает, что в суде рассматривается уголовное дело о покушении на контрабанду трепанга на сумму около 7 млн руб. Об этом рассказало издание PRIMPRESS.

По данным прокуратуры, обвиняемые незаконно добыли около 5 тысяч особей трепанга дальневосточного в акватории бухты Андреева Уссурийского залива, используя для этого водолазное снаряжение, оборудование и катер. Преступная деятельность была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Особи трепанга были обнаружены в жизнеспособном состоянии и выпущены в естественную среду обитания, что позволило предотвратить ущерб на сумму около 7 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили, что таможенники из Уссурийска предотвратили контрабанду крупной партии красной икры. Общий вес товара составлял около 120 килограмм.
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