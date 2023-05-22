В Приморье задержали банду ушлых контрабандистов

По данным прокуратуры, обвиняемые незаконно добыли около 5 тысяч особей трепанга дальневосточного в акватории бухты Андреева Уссурийского залива, используя для этого водолазное снаряжение, оборудование и катер. Преступная деятельность была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.