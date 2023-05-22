CNN: Новые исследования говорят о стабильности отношения женщин к сексу с течением времени

Профессор медицины Холли Томас рассказала об отношении женщин к сексу в зависимости от изменений в возрасте.
По словам эксперта, американские ученые вели исследования этой темы на протяжении 15 лет и изучили поведение 3200 женщин. Согласно результатам, большинство женщин не меняют своего отношения к сексу по мере взросления. Лидирующее количество представительниц прекрасного пола считает секс важным аспектом жизни и отношений, независимо от того, сколько им лет, информирует телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что сексолог Оксана Луканина заявила о взаимосвязи между повышением заработков женщины в современном мире и ее сексуальной жизнью. Как говорит эксперт, в наше время женщина способна зарабатывать достаточно денег для того, чтобы рассматривать секс не как обязанность для создания семьи, а как удовольствие.