Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

CNN: Новые исследования говорят о стабильности отношения женщин к сексу с течением времени

Общество
CNN: Новые исследования говорят о стабильности отношения женщин к сексу с течением времени

Профессор медицины Холли Томас рассказала об отношении женщин к сексу в зависимости от изменений в возрасте.

По словам эксперта, американские ученые вели исследования этой темы на протяжении 15 лет и изучили поведение 3200 женщин. Согласно результатам, большинство женщин не меняют своего отношения к сексу по мере взросления. Лидирующее количество представительниц прекрасного пола считает секс важным аспектом жизни и отношений, независимо от того, сколько им лет, информирует телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что сексолог Оксана Луканина заявила о взаимосвязи между повышением заработков женщины в современном мире и ее сексуальной жизнью. Как говорит эксперт, в наше время женщина способна зарабатывать достаточно денег для того, чтобы рассматривать секс не как обязанность для создания семьи, а как удовольствие.
женщины секс возраст исследования
Военкоры ФАН