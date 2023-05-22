CNN: Новые исследования говорят о стабильности отношения женщин к сексу с течением времени

Ранее сообщалось, что сексолог Оксана Луканина заявила о взаимосвязи между повышением заработков женщины в современном мире и ее сексуальной жизнью. Как говорит эксперт, в наше время женщина способна зарабатывать достаточно денег для того, чтобы рассматривать секс не как обязанность для создания семьи, а как удовольствие.