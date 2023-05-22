Испытания нового российского ракетного комплекса «Гермес» идут полным ходом

Пресс-служба Конструкторского бюро приборостроения сообщила о продолжении испытаний нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес». Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».
«Гермес» предназначен для поражения летательных аппаратов, построек и бронированной техники на дальности до 100 километров. Комплекс может быть поставлен на автомобильное шасси среднего и крупного тоннажа.
Снаряды установки обладают высокой точностью и достигают цели, получая сигналы навигации с земли, а затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. В районе цели ракета самостоятельно захватывает ее своей самонаводящейся головкой. По результатам испытаний будет принято решение о поставках.
Ранее сообщалось, что бельгийские власти одобрили и утвердили обучение украинских солдат на территории своей страны. Военнослужащие ВСУ будут проходить подготовку по использованию истребителей F-16.