Испытания нового российского ракетного комплекса «Гермес» идут полным ходом

Снаряды установки обладают высокой точностью и достигают цели, получая сигналы навигации с земли, а затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. В районе цели ракета самостоятельно захватывает ее своей самонаводящейся головкой. По результатам испытаний будет принято решение о поставках.