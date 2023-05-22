Президент Бразилии Лула да Силва: Совбез ООН не справился со своей работой

Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать новый орган, который сможет решать мировые проблемы и предотвращать конфликты, так как ООН с этим не справляется.
По словам Силвы, в свое время Совету безопасности ООН не хватило сил для того, чтобы провести необходимые переговоры и предотвратить конфликт России и Украины. В связи с этим миру необходима новая организация, которая будет контролировать проведение переговоров и сможет предотвращать конфликты, чтобы не допускать повторения текущей ситуации. Об этом Силва написал в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что бразильский лидер не смог встретиться президент Украины Владимиром Зеленским, несмотря на многочисленные просьбы главы Франции Эммануэля Макрона. Это произошло из-за того, что у глав государств не совпали графики.