Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство членов мирового сообщества поддерживает и понимает Киев, однако люди в Сети оказались с ним не согласны.
Некоторые пользователи Twitter* написали, что выступление Зеленского на саммите стран G7 было лишь очередным пунктом в его «туре для попрошайничества», так как все его действия направлены на вымогательство денег у своих союзников. Это мнение поддержали люди, которые заявили, что на самом деле у Киева есть поддержка только стран Запада, а не других государств.
«Ты не тот, за которого себя выдаешь!» - резюмировал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на саммите «Большой семерки» и сравнил Хиросиму и Артемовск. По словам украинского лидера, глядя на фотографии Хиросимы, пережившей падение атомной бомбы, он видит четкое сходство с Артемовском по степени разрушений.
* заблокирован в России.