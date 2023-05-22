Некоторые пользователи Twitter* написали, что выступление Зеленского на саммите стран G7 было лишь очередным пунктом в его «туре для попрошайничества», так как все его действия направлены на вымогательство денег у своих союзников. Это мнение поддержали люди, которые заявили, что на самом деле у Киева есть поддержка только стран Запада, а не других государств.