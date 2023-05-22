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Посол Антонов призвал США подумать о последствиях удара по Крыму

Политика
Посол Антонов призвал США подумать о последствиях удара по Крыму

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов рассказал о действиях России в случае, если Украина ударит по Крыму самолетами F-16. Об этом сообщает издание «MK.RU».

Дипломат заявил, что любые возможные удары Вооруженных сил Украины истребителями F-16 по Крыму будут рассматриваться Россией как нападение на любой другой регион страны. Антонов призвал США полностью осознать возможные ответные меры со стороны России.

«Удары по Крыму рассматривались бы как нападение на любой другой субъект РФ. США должны понимать это», — отметил Антонов.

Ранее СМИ сообщили, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал ВСУ карт-бланш на удары по Крыму. Он заявил, что США считают эту территорию частью Украины и не будут препятствовать атакам по ней.
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