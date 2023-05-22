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ВСУ атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки 21 мая

Происшествия
ВСУ атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки 21 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 49 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 21 мая.

Вооруженные силы Украины совершили атаки по трем направлениям: донецкое (22 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм); горловское (23 обстрела из артиллерии 152 мм); ясиноватское (четыре обстрела из артиллерии 155 мм и ударного беспилотника). Всего за сутки 21 мая со стороны ВСУ по территории ДНР было выпущено 177 различных снарядов.

Районы шести населенных пунктов оказались под огнем противника: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Александровка, Еленовка. В течение суток 21 мая ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области слышны звуки взрывов.
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