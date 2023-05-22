ВСУ атаковали территорию ДНР 49 раз за сутки 21 мая

Вооруженные силы Украины совершили атаки по трем направлениям: донецкое (22 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм); горловское (23 обстрела из артиллерии 152 мм); ясиноватское (четыре обстрела из артиллерии 155 мм и ударного беспилотника). Всего за сутки 21 мая со стороны ВСУ по территории ДНР было выпущено 177 различных снарядов.