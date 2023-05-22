The Guradian: Запад не был готов к сопротивлению России в ответ на многочисленные санкции

Издание The Guradian рассказало, что демонстрируют новые санкции, которые страны G7 обсуждали во время саммита в Японии накануне.
В Хиросиме состоялся заключительный день саммита стран G7, где представители группы обсудили 11-й санкционный пакет против России. Это свидетельствует о том, что меры, принятые странами раньше, оказались недостаточными в рамках борьбы Запада с экономикой Москвы, информирует The Guradian. Таким образом западные страны рассчитывали на быструю победу, однако не были готовы к парированию со стороны России.
Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о том, что во время саммита G7 президент США Джо Байден намерен представить детали нового санкционного пакета, чтобы согласовать его с другими участниками. Предыдущие ограничения были введены в феврале текущего года.